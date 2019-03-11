"Рома" - "Эмполи": видеотрансляция матча - в 22.30

В понедельник, 11 марта, в матче 27-го тура чемпионата Италии "Рома" принимает "Эмполи". Эта игра станет первой для римского клуба после возвращения Клаудио Раньери на пост главного тренера.

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"Рома" – "Эмполи": чемпионат Италии, 11 марта 2019, трансляция матча – в 22.30

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