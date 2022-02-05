«Рома» дома не сумела обыграть «Дженоа»

«Рома» и «Дженоа» сыграли вничью (0:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Римляне играли в большинстве с 68-й минуты. Красную карточку у гостей получил Лео Эстигор. В концовке у римлян забил Николо Дзаньоло, но его гол отменили после консультации с ВАР. После этого Дзаньоло был удален.

«Рома» набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Дженоа» 14 очков и 19-я позиция.

В следующем туре «Дженоа» примет «Салернитану», а «Рома» на выезде сыграет с «Сассуоло».