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«Рома» договорилась с «Порту» об аренде полузащитника Оливейры

09:39
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«Рома» достигла соглашения с «Порту» об аренде полузащитника Сержиу Оливейры до конца сезона-2021/22 за один миллион евро с правом выкупа, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, если «Рома» решит воспользоваться правом выкупа 29-летнего португальца, то подпишет с полузащитником трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне Оливейра забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 24 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1480309593993629697

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Карен Саркисян все материалы автора

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