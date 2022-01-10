«Рома» договорилась с «Порту» об аренде полузащитника Оливейры

«Рома» достигла соглашения с «Порту» об аренде полузащитника Сержиу Оливейры до конца сезона-2021/22 за один миллион евро с правом выкупа, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, если «Рома» решит воспользоваться правом выкупа 29-летнего португальца, то подпишет с полузащитником трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне Оливейра забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 24 матчах.