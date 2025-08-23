«Рома» и «Болонья» сыграют в чемпионате Италии 23 августа

«Рома» и «Болонья» встретятся в 1-м туре чемпионата Италии в субботу, 23 августа. Игра на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур.

23 августа 2025, 21:45. Олимпийский (Рим)

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 21.40 мск, за 5 минут до игры..

Ключевые события и результат игры «Рома» — «Болонья» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

«Рома» в сезоне серии А-2024/25 заняла пятое место с 69 очками. «Болонья» финишировала в чемпионате на девятой строчке, набрав 62 очка.