"Рома" - "Болонья" - видеотрансляция матча - в 21.30

В матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 18 февраля, "Рома" примет "Болонью". Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

"Рома" с 38 очками занимает пятое место в чемпионате Италии. У "Болоньи" 18 очков и 18-е место. В прошлом туре "Рома" обыграла "Кьево" (3:0), а "Болонья" сыграла вничью с "Дженоа" (1:1).

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"Рома" - "Болонья": чемпионат Италии по футболу, серия А, 24-й тур, 18 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 21.30 (мск)

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