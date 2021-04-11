«Рома» с минимальным счетом победила «Болонью»

«Рома» принимала «Болонью» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Римский клуб одержал победу с минимальным счетом — 1:0.

«Рома» набрала в 30 матчах 54 очка и с этим показателем занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья», в активе которой 34 очка после 30 туров, находится на 11-й позиции.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Рома» — «Болонья» — 1:0 (1:0)

Гол: Майораль, 44.

«Рома»: Миранте, Фасио, Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес, Рейнолдс (Карсдорп, 76), Диавара (Мхитарян, 68), Вильяр, Педро (Верету, 68), Майораль (Пасторе, 84), Перес (Пеллегрини, 77).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Антов, 61), Данилу Ларанжейра, Дейкс, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Ювара, 69), Схаутен (Домингес, 77), Паласио, Барроу (Сансоне, 60), Сков Ольсен (Орсолини, 60).

Предупреждения: Педро, 36. Де Сильвестри, 38. Вильяр, 75. Пеллегрини, 83.

Судья: Гвида (Италия).

11 апреля. Рим. Стадион Олимпийский.