«Рома» минимально обыграла «Болонью»

«Рома» дома обыграла «Болонью» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини на 6-й минуте встречи.

«Рома» с 30 очками поднялась на 6-е место в серии А. «Болонья» с 19 очками — на 11-й строчке.