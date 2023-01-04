«Рома» минимально обыграла «Болонью»
«Рома» дома обыграла «Болонью» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини на 6-й минуте встречи.
«Рома» с 30 очками поднялась на 6-е место в серии А. «Болонья» с 19 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
5
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
6
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
14
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
15
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|2 : 2
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|1 : 0
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
|
|
Димитрис Николау
Специя
|15
|1
|4
Новости