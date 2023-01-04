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Сегодня, 20:27

«Рома» минимально обыграла «Болонью»

Руслан Минаев
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«Рома» дома обыграла «Болонью» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Лоренцо Пеллегрини на 6-й минуте встречи.

«Рома» с 30 очками поднялась на 6-е место в серии А. «Болонья» с 19 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
04 янв, 18:30. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Болонья

ФК Болонья
ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
5
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
6
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
10
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
14
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
15
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
16
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 1 : 2
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 1 : 2
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 2 : 2
4.01 16:30
Торино – Верона
 1 : 1
4.01 18:30
Рома – Болонья
 1 : 0
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 2 : 1
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Димитрис Николау

Димитрис Николау

Специя

 15 1 4
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