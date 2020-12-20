Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Рома» близка к трансферу защитника «Далласа» Рейнольдса

16:48
Теги:

«Рома» готова купить в зимнее трансферное окно защитника «Далласа» Брайана Рейнольдса, сообщает Calciomercato.com

По данным источника, римляне предложили клубу из МЛС 7,5 миллиона евро за 19-летнего футболиста. «Даллас» готов отпустить игрока. Однако «Роме» необходимо договориться с Рейнольдсом.

В 2020 году американец провел за «Даллас» 19 матчей, сделав 3 результативные передачи.

После 12 туров серии A «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир