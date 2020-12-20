«Рома» близка к трансферу защитника «Далласа» Рейнольдса
16:48
«Рома» готова купить в зимнее трансферное окно защитника «Далласа» Брайана Рейнольдса, сообщает Calciomercato.com
По данным источника, римляне предложили клубу из МЛС 7,5 миллиона евро за 19-летнего футболиста. «Даллас» готов отпустить игрока. Однако «Роме» необходимо договориться с Рейнольдсом.
В 2020 году американец провел за «Даллас» 19 матчей, сделав 3 результативные передачи.
После 12 туров серии A «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла.
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