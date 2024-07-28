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Сегодня, 06:28

«Рома» близка к подписанию Суле из «Ювентуса»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Матиас Суле близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летний аргентинец в ближайшее время пройдет медосмотр. Римский клуб объявит о переходе в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Суле был арендован «Фрозиноне». На его счету 11 голов и 3 результативные передачи в 39 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Рома
ФК Ювентус
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14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
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