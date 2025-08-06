«Рома» близка к подписанию Циолковски из «Легии»
Защитник «Легии» Ян Циолковски может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 20-летнего поляка претендует «Рома». Стоимость трансфера составит 6 миллионов евро плюс бонусы, контракт будет рассчитан до лета 2030 года.
Новости