«Рома» близка к подписанию Циолковски из «Легии»

Защитник «Легии» Ян Циолковски может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 20-летнего поляка претендует «Рома». Стоимость трансфера составит 6 миллионов евро плюс бонусы, контракт будет рассчитан до лета 2030 года.