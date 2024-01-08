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«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой», у Миранчука результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
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7 января. «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой».
Фото Reuters

«Аталанта» в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1.

На гол Тена Копмейнерса с передачи Алексея Миранчука хозяева ответили точным ударом Паулу Дибалы с пенальти. Россиянин провел на поле всю встречу.

После этого матча «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рома» с 29 очками — на восьмой строчке.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Аталанта
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Рома
1
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 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
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Лацио

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Пауло Дибала

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