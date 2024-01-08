«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой», у Миранчука результативный пас
«Аталанта» в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1.
На гол Тена Копмейнерса с передачи Алексея Миранчука хозяева ответили точным ударом Паулу Дибалы с пенальти. Россиянин провел на поле всю встречу.
После этого матча «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рома» с 29 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|19
|15
|3
|1
|44-9
|48
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Лацио
|19
|9
|3
|7
|23-20
|30
|
7
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
8
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
9
|Наполи
|19
|8
|4
|7
|28-24
|28
|
10
|Торино
|19
|7
|6
|6
|18-18
|27
|
11
|Монца
|19
|6
|7
|6
|19-20
|25
|
12
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
13
|Дженоа
|19
|5
|6
|8
|20-24
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
17
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
18
|Верона
|19
|3
|5
|11
|16-26
|14
|
19
|Эмполи
|19
|3
|4
|12
|10-33
|13
|
20
|Салернитана
|19
|2
|6
|11
|16-38
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|2 : 1
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|2 : 3
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|1 : 1
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 0
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|0 : 3
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|3 : 0
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|1 : 2
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|1 : 2
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
Новости