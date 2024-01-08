«Аталанта» сыграла вничью с «Ромой», у Миранчука результативный пас

«Аталанта» в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1.

На гол Тена Копмейнерса с передачи Алексея Миранчука хозяева ответили точным ударом Паулу Дибалы с пенальти. Россиянин провел на поле всю встречу.

После этого матча «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рома» с 29 очками — на восьмой строчке.