«Рома» уступила «Аталанте» и потерпела четвертое поражение подряд

«Рома» в матче 14-го тура чемпионата Италии дома уступила «Аталанте» со счетом 0:2.

Отличились Мартен Де Рон и Николо Дзаньоло.

«Рома» потерпела четвертое поражение подряд и с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. «Аталанта» с 31 очком — на второй строчке.