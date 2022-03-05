«Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук отыграл весь матч

«Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук провел весь матч, Мхитарян был удален

«Рома» обыграла «Аталанту» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный гол встречи забил Тэмми Абрахам.

Российский полузащитник Алексей Миранчук провел всю игру.

В концовке игры команды обменялись удалениями — на 95-й минуте поле за вторую желтую карточку покинул Мартен де Рон, на 96-й минуте главный судья удалил Генриха Мхитаряна.

«Рома» набрала 47 очков и идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Аталанты» также 47 очков — и шестое место.