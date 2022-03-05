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«Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук отыграл весь матч

«Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук провел весь матч, Мхитарян был удален
«Рома» обыграла «Аталанту».
Фото AFP

«Рома» обыграла «Аталанту» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0. Единственный гол встречи забил Тэмми Абрахам.

Российский полузащитник Алексей Миранчук провел всю игру.

В концовке игры команды обменялись удалениями — на 95-й минуте поле за вторую желтую карточку покинул Мартен де Рон, на 96-й минуте главный судья удалил Генриха Мхитаряна.

«Рома» набрала 47 очков и идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе «Аталанты» также 47 очков — и шестое место.

Италия. Серия А. 28-й тур
05 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Аталанта
Голы
Абрахам, 32 (1:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп (Роджер Ибаньес, 84) Смоллинг Манчини Кумбулла Кристанте Пеллегрини (Сержиу Оливейра, 84) Залевски (Винья, 62) Мхитарян Абрахам (Афена-Гьян, 84) Дзаньоло (Верету, 75)
Аталанта
Муссо Паломино (Джимсити, 82) Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 21) Копмайнерс (Малиновский, 60) Фройлер де Рон Пессина (Бога, 60) Миранчук Пашалич (Муриэль, 46)
Предупреждения
Кристанте 9’, Абрахам 21’, Мхитарян 66’, Кумбулла 69’, Роджер Ибаньес 85’  -  Малиновский 78’, Мерих Демирал 86’, де Рон 90+4’
Удаления
де Рон 90+4’ (вторая ж.к), Мхитарян 90+6’ (вторая ж.к)
Судьи
Масса (Италия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Алексей Миранчук
Генрих Мхитарян
ФК Аталанта
ФК Рома
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Рома» — «Аталанта»: Миранчук попал в стартовый состав

Серия А: «Рома» победила «Аталанту», «Наполи» — «Милан» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
13
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
14
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 - : -
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 - : -
6.03 17:00
Болонья – Торино
 - : -
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 - : -
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 - : -
6.03 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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