«Рома» арендовала Цимикаса у «Ливерпуля» до конца сезона
Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас арендован «Ромой», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 29-летним греком рассчитано на сезон-2025/26.
В сезоне-2024/25 Цимикас в 29 матчах во всех турнирах сделал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.
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3
|Рома
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4
|Комо
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|0-0
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5
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6
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13
|Парма
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|0-0
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14
|Кальяри
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
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|0-0
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18
|Венеция
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
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20
|Монца
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
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