«Рома» арендовала Цимикаса у «Ливерпуля» до конца сезона

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас арендован «Ромой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 29-летним греком рассчитано на сезон-2025/26.

В сезоне-2024/25 Цимикас в 29 матчах во всех турнирах сделал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.