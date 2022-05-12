«Рома» анонсировала новую домашнюю форму на новый сезон серии А

Пресс-служба «Ромы» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023 чемпионата Италии.

Экипировка сочетает в себе черты неоклассицизма и современности, объединяя знаковые цвета клуба с характерной круглой эмблемой ASR.

На спине будет нанесена надпись «Сыны Рима» в знак уважения к связи между городом, командой, носящей его имя, и теми, кто носит футболку.

В этом сезоне серии А «Рома» в 36 матчах расположилась на 6-м месте в турнирной таблице.