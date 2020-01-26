Роландо Маран: «Нам удалось избежать постоянного давления «Интера»

Главный тренер «Кальяри» Роландо Маран прокомментировал ничью с «Интером» (1:1) в матче чемпионата Италии. Он остался доволен футболом своей команды.

— Мы приехали в Милан с большой уверенностью и характером, больше владели мячом, — цитирует DAZN Марана. — Последняя пара месяцев была для нас тяжелой. Но мы снова ощущаем себя сильными. Это видно и по играм. Я скорректировал нашу схему, нам удалось лучше использовать ширину поля, блокировать проходы соперника, пространство для нападающих. Нам удалось избежать постоянного давления и заставить «Интер» трудиться усерднее.