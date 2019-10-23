Родуэлл может продолжить карьеру в «Роме»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джек Родуэлл может подписать контракт с «Ромой». Спортивный директор римского клуба Джанлука Петрачи провел встречу с 28-летним англичанином, который находится в статусе свободного агента, утверждает Corriere dello Sport.

Последним клуба Родуэлла был «Блэкберн», который не стал подписывать прошедшим летом с хавбеком новый контракт. Также воспитанник академии «Эвертона» выступал за «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Всего в английской премьер-лиге он провел 166 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Но его счету также 3 матча в составе сборной Англии.

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