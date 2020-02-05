Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль рассказал, что хочет снова сыграть в Лиге чемпионов.

— Мои товарищи по команде часто дразнят меня — приносят газеты и рассказывают, куда меня продали, — цитирует Де Пауля Tuttosport. - Я говорю спокойно, что не хочу всегда оставаться на одном уровне. Я играл в Лиге чемпионов в 19 лет с «Валенсией», и я хочу вернуться туда.

Я хочу поехать на чемпионат мира и попробовать выиграть Кубок Америки летом.