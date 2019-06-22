Родриго Бентанкур: "Хочу выиграть все трофеи с "Ювентусом" в следующем году"

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур заявил, что хочет выиграть все возможные трофеи с туринским клубом в предстоящем сезоне. В субботу, 22 июня, "бьянконери" продлили контракт с 21-летним уругвайцем до 2024 года.

- Это невероятно, я рад продлению соглашения, - приводит слова Бентанкура Football Italia. - Я хочу принести максимальную пользу "Ювентусу", помочь завоевать клубу много титулов. "Ювентус" - это семья, один из трех лучших клубов в Европе. Моя цель - выиграть все возможные трофеи с "Ювентусом" в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Бентанкур провел 40 матчей за "Ювентус", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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