Родригес рассказал, что сконцентрирован на сборной Колумбии и Кубке Америки и пока не думает о своем будущем

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес рассказал, что в данный момент не думает о своем будущем. "Наполи". В настоящее время игрок находится в расположении сборной Колумбии и принимает участие в Кубке Америки.

– "Наполи" – клуб с историей, раньше за него играл Диего Марадона, – приводит Tuttomercatoweb слова Родригеса. - Придет время, когда я подумаю о будущем, сейчас я сконцентрирован на сборной Колумбии и Кубке Америки.

В сезоне 2018/19 27-летний Хамес выступал за "Баварию", которая не воспользовалас правом выкупа игрока. На его счету 28 матчей во всех турнирах, 7 голов и 6 результативных передач.

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