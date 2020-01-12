Робин Гозенс: «Не видел разницы между «Аталантой» и лидером серии А»

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1). Он отличился на 75-й минуте.

— Мы немного разочарованы, так как доминировали, особенно во втором тайме, и чувствовали, что заслужили три очка, — приводит слова защитника Football Italia. — Я практически не видел разницы между нами и лидерами серии А. Мы бились в начале, но перестроились и затем вышли как львы на второй тайм. Думаю, что сделали достаточно, чтобы заслужить победу.

Это середина сезона, должны работать еще усерднее. Я прибыл как неизвестный игрок, но много работал и сделал свое имя здесь.