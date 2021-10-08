Манчини: «Двери сборной Италии открыты для Балотелли»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что форвард Марио Балотелли мог бы вернуться в национальную команду.
«Я провел много лет с Марио, я уже вакцинирован. Марио 31 год, двери сборной для него открыты, никто никого не забывал. Если есть возможность, мы оцениваем все положительные ситуации для команды», — цитирует Манчини Football Italia.
Последний раз нападающий вызывался в сентябре 2018 года. В составе национальной команды футболист выступал с 2010 года. За это время он провел 36 матчей, забив 14 голов.
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