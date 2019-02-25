Роберто Манчини: "Возможно, Роналду не делает в Лиге Чемпионов того, что делал в раньше, но он всегда добивался успеха"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил выступление форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. По его мнению, португалец показывает хороший сезон.

– Возможно, Роналду не делает в Лиге Чемпионов того, что делал в раньше, но он всегда добивался успеха, – Он хорошо играет в серии А. Думаю, на его уровне тяжело где-либо. Чемпионат в Италии такой же сложный, как и в Англии, и немного менее сложный в Испании, но для меня он проводит хороший сезон.

Напомним, что Роналду стал игроком "Ювентуса" минувшим летом. Форвард выигрывал главный еврокубковый турнир в 2008 (с "Манчестер Юнайтед"), 2014, 2016, 2017 и 2018 (все - с "Реалом") году.