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Роберто Манчини: «Прежде чем возобновлять игры, футболистам потребуется дней десять на тренировки»

20:44
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал приостановку всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса. По его мнению, это было верным решением.

— Находиться все время в помещении сложно, я скучаю по свободе. Думаю, все это ощущают, — цитирует Radio Uno Манчини, который самоизолировался. — На террасе по несколько часов в день занимаюсь спортом, но время очень тянется. Мы готовились к чемпионату Европы, изучали соперников. А теперь я ищу себе занятие. Немного читаю. Футбол сейчас на втором плане. Мы не играем. Сейчас главное — справиться с этой ситуацией. А прежде чем возобновлять игры, нужно время, чтобы футболисты вернули форму. Думаю, что дней десяти хватит.

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