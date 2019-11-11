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Роберто Манчини — о Балотелли: «Я люблю Марио»

21:48
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своем отношении к нападающему «Брешиа» Марио Балотелли. Форвард не был вызван в сборную на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной и Арменией.

— Я люблю Марио. Он при мне начинал свою карьеру, — цитирует AFP Манчини. — Надеюсь, что однажды снова вызову его в сборную. Потому что это будет означать, что он преуспел. Если я его и вызову, то только по объективным причинам.

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