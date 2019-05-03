Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг уровня игры своего легендарного соотечественника Диего Марадоны. Лидер каталонцев на этой неделе достиг отметки в 600 забитых голов.

– Месси играет на уровне Марадоны, – цитирует Tutto Convocati Манчини. – По сравнению с прошлым, когда нападающие были напористее, сегодня проще, но Месси с другой планеты.

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