Роберто Манчини: «Если Балотелли сосредоточится на футболе, то двери сборной для него открыты»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что у форварда «Брешиа» Марио Балотелли есть шансы попасть в состав национальной команды.

— Если Марио сосредоточится только на футболе и будет делать то, что должен, то двери сборной Италии будут для него открыты, — цитирует Mediaset Манчини. — То же самое касается и других футболистов. Балотелли обладает хорошими навыками, но все зависит только от него.

На счету 29-летнего Балотелли 5 голов в 19 матчах за «Брешию» в сезоне-2019/20. В составе сборной Италии форвард провел 36 матчей за всю карьеру, забил 14 мячей и отдал 4 результативных передачи. В последний раз Балотелли играл за национальную команду в сентябре 2018 года, в матче против Польши (1:1) в Лиге наций он провел на поле 62 минуты и не отметился результативными действиями.