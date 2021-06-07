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Роберто Карлос высказался о будущем Роналду в «Ювентусе»

7 июня 2021, 22:58
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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос высказался о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду многое сделал для «Реала», но я знаю, что ему нравится в «Ювентусе». Он великий, номер один в мире — вместе с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше», — приводит слова бразильца Corriere dello Sport.

7 июня появилась информация, что Роналду намерен покинуть туринский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что он может перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/inter/2021/06/07-82414793/roberto_carlos_su_conte_giusto_lasciare_l_inter_da_campione_

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