Роберто Карлос высказался о будущем Роналду в «Ювентусе»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос высказался о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Роналду многое сделал для «Реала», но я знаю, что ему нравится в «Ювентусе». Он великий, номер один в мире — вместе с Месси, Неймаром и Мбаппе.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что сейчас именно Роналду должен выбирать, что делать дальше», — приводит слова бразильца Corriere dello Sport.

7 июня появилась информация, что Роналду намерен покинуть туринский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что он может перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.