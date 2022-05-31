Ринат Билялетдинов о Финалиссиме: «Сама идея неплохая, может, этот турнир и приживется»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между сборными Италии и Аргентины в рамках Финалиссимы — встреча между чемпионом Европы и победителем Кубка Америки.

«Игра будет на «Уэмбли» — значит, итальянцы будут в более выгодном положении как хозяева, если иметь в виду континент. Это будет достаточно интересно, но вопрос в том, как готовили сборную Италии. Чемпионат у них закончился, «Рома» выиграла Лигу конференций — и все. Сама идея неплохая, может, этот турнир и приживется и будет занимать заметное место. Но пока даже турнир клубных чемпионов не является очень захватывающим. Он скорее выставочный, коммерческий. Финалиссима, возможно, и приживется — вывеска хорошая», — цитирует «Газета.Ru» Билялетдинова.

Матч между сборными Италии и Аргентины за новый трофей пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 21.45 по московскому времени.