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Рибери в среду пройдет медосмотр в «Фиорентине»

22:06
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Полузащитник Франк Рибери в ближайшее время станет игроком «Фиорентины», сообщает L'Equipe.

По данным издания, в среду 36-летний игрок приедет во Флоренцию для прохождения медицинского обследования, а затем подпишет двухлетний контракт. Отмечается, что француз отказался от более финансово выгодных предложений из России от «Локомотива», «Динамо» и «Спартака», а также от клубов из Саудовской Аравии.

Последним клубом игрока была «Бавария». Рибери выступал за мюнхенцев с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.

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