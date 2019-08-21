Рибери перед переходом в «Фиорентину» советовался с Лукой Тони

Полузащитник Франк Рибери сказал, что советовался с бывшим партнером по «Баварии» Лукой Тони по поводу перехода в «Фиорентину». Сегодня 36-летний хавбек прибыл во Флоренцию и скоро подпишет официальный контракт.

— Я счастлив, сейчас я со своей семьей. Я неделю говорил с «Фиорентиной» и с Лукой Тони. Он сказал мне, что город великолепный, — цитирует сайт Джанлуки ди Марцио Рибери. — Я счастлив, потому что мне здесь нравится все, включая язык. Здесь неидеально, но очень хорошо.