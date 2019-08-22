Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»

Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб. Ранее сообщалось, что французом интересуются российские клубы.

— Хочу поблагодарить агентов и руководство «Фиорентины», — цитирует Рибери Football Italia. — Мы долго вели переговоры и достигнутое соглашение сделало меня очень счастливым. Я увидел, что руководство клуба уверено во мне. Моя жена сыграла также определяющую роль, так семья для меня очень важна. Хочу помочь «Фиорентине». Я здесь не для того, чтобы соперничать с Криштиану Роналду. Чемпионат Италии — сильный турнир, в котором много хороших игроков.

Люди здесь любят футбол и живут ради него. Это отличный опыт для меня, и я хочу получать наслаждение. Футбол — это моя жизнь. Именно поэтому я и хотел остаться в Европе. Мне повезло с «Фиорентиной». Хочу играть до 40, как Тотти.

Я очень мотивирован и хочу продолжать играть, приносить пользу на поле и помогать молодым игрокам. Хотел бы дать клубу что-то новое. Хорошо бы занять место в пятерке или даже в тройке.

У меня были предложения из Франции. Я очень долго не играл на родине, но хотел получить новый опыт. Мне нравится менталитет во Флоренции. Это очень красивый город.