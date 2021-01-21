Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Рибери не исключил возвращения в бундеслигу

09:16
Теги:

Нападающий «Фиорентины» Франк Рибери не исключил, что может вернуться в чемпионат Германии.

«В данный момент я думаю только о «Фиорентине», потому что я важен для команды. Впрочем, я не исключаю, что могу вернуться в бундеслигу, когда закончу свои дела в Италии», — цитирует Bild Рибери.

Рибери выступает за «Фиорентину» с 2019 года. В сезоне-2020/21 37-летний француз провел 16 матчей за команду, на его счету 4 голевых передачи. С 2007 по 2019 год футболист выступал за «Баварию».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир