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Рибери извинился за толчок арбитра

15:51
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра. Он был недоволен решением засчитать победный гол соперника.

В Twitter Рибери принес извинения за свой поступок и поведение.

— Хотел бы извиниться за то, что произошло. Приношу извинения болельщикам, партнерам по команде и тренерам. Также прощу прощения у арбитра. В концовке встречи я находился во взвинченном состоянии. Только этим могу объяснить свое непозволительное поведение.

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