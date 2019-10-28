Рибери извинился за толчок арбитра

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери может быть дисквалифицирован на несколько матчей. Француз в игре чемпионата Италии с «Лацио» (1:2) получил красную карточку за толчок бокового арбитра. Он был недоволен решением засчитать победный гол соперника.

В Twitter Рибери принес извинения за свой поступок и поведение.

— Хотел бы извиниться за то, что произошло. Приношу извинения болельщикам, партнерам по команде и тренерам. Также прощу прощения у арбитра. В концовке встречи я находился во взвинченном состоянии. Только этим могу объяснить свое непозволительное поведение.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр