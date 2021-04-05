Рибери извинился перед одноклубниками за удаление в матче с «Дженоа»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери в своем Instagram извинился перед одноклубниками за удаление в матче с «Дженоа» (1:1) в 29-м туре серии А.

«Ребята, мне жаль, что я оставил вас в меньшинстве. Я не хотел ошибиться и уже извинился. Вы боролись до конца и показали хорошую игру. Надо продолжать в том же духе», — написал Рибери.

В текущем сезоне 37-летний футболист провел 22 матча в серии А, забив 2 гола и сделав 5 результативных передач.