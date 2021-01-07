Рибери избежал повреждения связок

Первичное обследование полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери не выявило у него повреждения связок, сообщает пресс-служба клуба. 37-летний француз получил удар в колено в матче серии A против «Лацио» (1:2) и был заменен на 37-й минуте.

Сегодня Рибери провел индивидуальное занятие и прошел медосмотр.

Отмечается, что хавбек продолжит процесс восстановления, его состояние будет оценено в ближайшие дни.

Рибери в нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Италии.