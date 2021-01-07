Рибери избежал повреждения связок
16:14
Первичное обследование полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери не выявило у него повреждения связок, сообщает пресс-служба клуба. 37-летний француз получил удар в колено в матче серии A против «Лацио» (1:2) и был заменен на 37-й минуте.
Сегодня Рибери провел индивидуальное занятие и прошел медосмотр.
Отмечается, что хавбек продолжит процесс восстановления, его состояние будет оценено в ближайшие дни.
Рибери в нынешнем сезоне провел 14 матчей в чемпионате Италии.
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