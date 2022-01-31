Рибери хочет покинуть «Салернитану» и завершить карьеру

Франк Рибери может завершить карьеру в «Салернитане»

Полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери в скором времени может покинуть команду и объявить о завершении карьеры, сообщает Il Mattino.

К команде футболист присоединился прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне он провел всего 12 игр за команду, сделав два ассиста.

Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в Турции, игроком интересовались «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк».