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Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра

20:13
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт серии А.

36-летний француз наказан за толчок бокового арбитра после матча 9-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:2). Кроме того, футболист оштрафован на 20 тысяч евро.

Напомним, что Рибери перешел в «Фиорентину» летом из «Баварии» на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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