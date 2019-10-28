Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт серии А.

36-летний француз наказан за толчок бокового арбитра после матча 9-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (1:2). Кроме того, футболист оштрафован на 20 тысяч евро.

Ribery knocking over the referee.?? We all dream of that. pic.twitter.com/fAU5gRmmYE — AC Forza Milan/News (@ACForzaMilano) October 27, 2019

Напомним, что Рибери перешел в «Фиорентину» летом из «Баварии» на правах свободного агента. В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.