Рибери был рад подписать контракт с «Фиорентиной»

Полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину». Сегодня 36-летний хавбек прибыл во Флоренцию и подписал официальный контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

— Привет, «Фиорентина». Новая глава для меня и моей семьи начинается. Я очень доволен и рад подписать новый контракт в отличном клубе в прекрасном городе. С нетерпением смотрю в будущее с моими новыми товарищами по команде и с фантастическими фанатами здесь, — написал Рибери в своем Twitter.

С 2007 по 2019 год Рибери защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.