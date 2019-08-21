Рибери был рад подписать контракт с «Фиорентиной»
Полузащитник Франк Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину». Сегодня 36-летний хавбек прибыл во Флоренцию и подписал официальный контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
— Привет, «Фиорентина». Новая глава для меня и моей семьи начинается. Я очень доволен и рад подписать новый контракт в отличном клубе в прекрасном городе. С нетерпением смотрю в будущее с моими новыми товарищами по команде и с фантастическими фанатами здесь, — написал Рибери в своем Twitter.
С 2007 по 2019 год Рибери защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Hello Fiorentina. ?? A new chapter for me and my family is beginning. Blessed and happy to sign a new contract at a great club in a great city. ?? Looking forward to the future with my new teammates and all the fantastic fans here. ?? #ForzaViola https://t.co/kIoVU6sxHL— Franck Rib?ry (@FranckRibery) August 21, 2019