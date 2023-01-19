Рианчо уверен, что Кварацхелия способен заиграть в топ-клубах Европы

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия способен заиграть в любом топ-клубе Европы.

«Играть в больших клубах Европы — непросто, нужно демонстрировать профессионализм каждый день. Учитывая то, как успешно Хвича играет в «Наполи», думаю, он способен заиграть в топ-клубах Европы. Он уже адаптирован к европейскому футболу», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

21-летний полузащитник перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 9 голов и 12 результативных передач в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.