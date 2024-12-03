Рейндерс: «Я еще не подписал новый контракт с «Миланом», но мы почти у цели»

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс поделился мнением о возможном продлении контракта.

«Я готов подписать новый контракт с «Миланом», и я так счастлив! Это огромный клуб, и продление контракта после всего лишь одного сезона значит очень много. Я еще не подписал контракт, но мы почти у цели», — приводит слова Рейндерс журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 26-летний голландец провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Текущеее соглашение рассчитано до лета 2028 года.