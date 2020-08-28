Рейна рассказал, почему решил перейти в «Лацио»

Вратарь «Лацио» Пепе Рейна поделился впечатлениями от перехода в римский клуб.

— Я выбрал «Лацио», потому что они являются важной составляющей нашего футбола, — приводит слова Рейны Lazio Style Challenge. — Это проект, который продолжать расти, чтобы выиграть что-то важное. Команда работает вместе в течение долгого времени, у нее есть автоматизм, который необходимо использовать.

Мы должны быть готовы ко всему. Мы хотим преуспеть в каждом соревновании, где будем участвовать.

37-летний испанец перешел В «Лацио» из «Милана» в статусе свободного агента. Прошлый сезон Рейна провел в аренде в «Астон Вилле», за которую в 12 матчах АПЛ пропустил 20 мячей.