Ресторан Аркадиуш Милика в Польше будет готовить еду для больниц

Ресторан нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика стал готовить еду для больниц Польши. Персонал ресторана также занимается доставкой продуктов питания в медицинские учреждения, сообщает Football Italia.

Ранее нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Неаполе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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