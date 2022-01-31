Ренату Саншеш отказался переходить в «Милан»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш не перейдет в «Милан». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, стороны вели переговоры о сумме трансфера в 25 миллионов евро, но сам Саншеш отказался от этого предложения.

Саншеш играет за «Лилль» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний португалец провел 20 матчей за команду, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.