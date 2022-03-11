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Сегодня, 19:34

Ренату Саншеш может летом перейти в «Милан» из «Лилля»

Иван Шитик
Корреспондент

«Милан» хочет летом приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Стороны достигли принципиальной договоренности, но футболист попросил отложить все переговоры до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Зимой «Милан» уже вел переговоры с Санчешом, но тогда футболист ответил отказом.

Контракт 24-летнего португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Саншеш провел 24 матч во всех турнирах, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Обе забьют - да

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19%

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Спартак
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Обе забьют - да

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П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

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Ренату Саншеш
ФК Лилль
ФК Милан
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

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Интер

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Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
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Кельвен Амиан

Специя

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Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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