Ренату Саншеш может летом перейти в «Милан» из «Лилля»

«Милан» хочет летом приобрести полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Стороны достигли принципиальной договоренности, но футболист попросил отложить все переговоры до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Даниэле Лонго.

Зимой «Милан» уже вел переговоры с Санчешом, но тогда футболист ответил отказом.

Контракт 24-летнего португальца с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Саншеш провел 24 матч во всех турнирах, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.