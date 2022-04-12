Билялетдинов считает, что Хвича сможет быстро адаптироваться в «Наполи»

Экс-главный тренер «Рубина» Ренат Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере Хвичи Кварацхелии а «Наполи». Ранее об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Он адаптируется в «Наполи». Там жесткая конкуренция, есть свои молодые таланты. Долго адаптироваться там не дадут. Нужно будет сразу прогрессировать и стараться получать как можно больше игрового времени. Такой длинный контракт подразумевает, что «Наполи» спокойно может отдать его в аренду, если что-то пойдет не так. Игрового времени ему дадут, вопрос — как он его использует. Его легковесность должна быть подкреплена дополнительным атлетизмом. Это Италия, там борьба будет серьезная», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Неаполитанский клуб готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро, а контракт будет рассчитан до 2027 года с зарплатой 1,1 миллиона евро в год.

Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».