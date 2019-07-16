Рэмси рассказал, что не мог отказаться от предложения "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси после своей презентации поделился впечатлениями от прихода в клуб. Он ушел из "Арсенала" в качестве свободного агента.

– Когда я узнал, что "Ювентус заинтересован, не представлял, что могу отказаться, – цитирует L'Équipe Рэмси. – Это очень большой клуб, один из самых престижных в мире. Иметь такую ​​возможность было мечтой. Но игра на высшем уровне также является вызовом для меня. Это также новый опыт для образа жизни и культуры. Придется адаптироваться, надеюсь, все будет хорошо. Знаю, как тяжело будет, но я готовился.

В прошлом сезоне хавбек выступал за "Арсенал", где провел 40 матчей, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.