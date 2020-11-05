Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Рэмси пропустит 10 дней из-за травмы и не сыграет с «Лацио»

19:30
Теги:

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси пропустит не менее 10 дней, сообщает официальный сайт клуба. У него диагностировано повреждение мышцы правого бедра. Таким образом, футболист точно не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии против «Лацио».

При этом, по данным Football Italia, игрок может пропустить 20 дней. В таком случае он также не сыграет с «Кальяри» и с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

29-летний валлиец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Юве» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир