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Рэмси не входит в планы Пирло и покинет «Ювентус»

08:51
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Полузащитник Аарон Рэмси близок к уходу из «Ювентуса», сообщает Daily Mail.

По информации источника, новый главный тренер «бьяконери», Андреа Пирло не видит 29-летнего валлийца в своих планах. Ранее сообщалось, что команду также покинет другой хавбек, Блез Матюиди.

В сезоне-2019/20 Рэмси провел за «Ювентус» 35 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermartk.com оценивает стоимость валлийца в 28 миллионов евро.

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