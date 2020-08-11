Рэмси не входит в планы Пирло и покинет «Ювентус»

Полузащитник Аарон Рэмси близок к уходу из «Ювентуса», сообщает Daily Mail.

По информации источника, новый главный тренер «бьяконери», Андреа Пирло не видит 29-летнего валлийца в своих планах. Ранее сообщалось, что команду также покинет другой хавбек, Блез Матюиди.

В сезоне-2019/20 Рэмси провел за «Ювентус» 35 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermartk.com оценивает стоимость валлийца в 28 миллионов евро.