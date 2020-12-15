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Ректор университета подала в отставку после расследования скандала с экзаменом Суареса

12:12
Луис Суарес. Фото AFP
Луис Суарес. Фото AFP
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Ректор университета в Перудже Джулиана Грего Болли ушла со своего поста. Прежде она была отстранена от работы после начала расследования дела по обвинению в подлоге во время экзамена нападающего Луиса Суареса по итальянскому языку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это произошло летом, когда уругваец должен был перейти в «Ювентус». Для перехода футболист хотел получить гражданство Италии, что требовало знание языка.

Следователи выяснили, что был сговор, а Суарес заранее знал, какие вопросы получит на экзамене 17 сентября.

Несмотря на аферу, «Ювентус» отказался от Суареса, так как переход был затянут бюррократическими проблемами в связи с получением гражданства.

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